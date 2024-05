17 milhões em 8 meses de vida: o patrimônio da filha de Viih Tube e Eliezer atingiu valor absurdo e bebê Lua já é multimilionária

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, completou 1 ano de vida no último mês. Porém, muito antes disso, a bebê já podia ser considerada milionária. Eliezer chocou todo mundo ao revelar o patrimônio absurdo de Lua e ainda disse que gastou milhões com sua festa de 1 ano. Veja detalhes!

Lua recebe lucros da Baby Tube

Pouco depois do nascimento de Lua, Viih Tube e Elizer anunciaram a empresa ‘Baby Tube’, que tem como foco vender produtos voltados para bebês. Recentemente, a influencer revelou que todos os lucros da empresa serão destinados apenas para Lua no futuro. “Todos os lucros dos projetos que temos feito até então envolvendo Lua na internet serão reservados para ela no futuro. Guardamos tudo para ela e é o que podemos fazer, já que ela está sendo exposta ainda tão nova e pela família que ela tem. Seria difícil esconder ela, dentro das circunstâncias em que vivemos, pois estaria dentro de uma bolha. Foi o equilíbrio que encontramos”, revelou.

Bebê milionária

Durante entrevista no podcast ‘No Lucro CNN’, Eliezer foi questionado sobre os lucros da Baby Tube. O influencer informou que a empresa faturou R$ 17 milhões até dezembro do ano passado. Lua nasceu em abril de 2023, o que significa que ela já tinha todo esse dinheiro em seu patrimônio com apenas 8 meses de vida.

Na mesma entrevista, Eliezer ainda chocou com o valor que ele e Viih Tube gastaram para a festa de 1 ano de Lua. “O valor exato [de quanto custou a festa] eu ainda não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu não paguei tudo ainda. Os boletos estão chegando ainda. Eu sei o seguinte, a nossa primeira meta pra gastar era R$ 3 milhões, R$ 1 milhão por dia. Foram três dias de festa. Quando eu falo R$ 1 milhão por dia, é envolvendo a contratação dos artistas que foram cantar. E aí, passou esse valor, passou antes da festa acontecer”, revelou, ressaltando que foi um investimento positivo.

“No período da festa, de sexta até terça, quarta-feira a Baby Tube tinha feito R$ 2 milhões, vendeu R$ 2 milhões no período. Então isso, pra gente, foi muito gratificante. Fora o que vai vender mais pra frente ainda. No YouTube, se você olhar agora, a gente lançou o seriadinho. A gente tava com seis milhões de views”, explicou.

Fonte: PurePeople