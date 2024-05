Vereador cobra ação da prefeitura na recuperação de ruas paralelas da Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira, 14, o vereador Samir Bestene (PP) fez uso da tribuna para fazer um apelo à prefeitura de Rio Branco cobrando que intensifique os esforços de recuperação das vias paralelas que vem sendo executado pelo programa Asfalta Rio Branco.

Bestene relatou que há uma insatisfação generalizada entre os moradores das regiões atendidas pelo programa, pois as ações têm se concentrado apenas nas vias principais, que já possuem infraestrutura adequada. “O que mais ouvimos nos bairros é que o programa Asfalta Rio Branco está focando nas principais e negligenciando as paralelas, onde as condições são mais precárias”, expressou o vereador.

Em uma tentativa de resolver a situação, Samir destacou que já entrou em contato com o prefeito Tião Bocalom, solicitando que as empresas responsáveis pela pavimentação priorizem as vias paralelas, onde mais de 90% dos problemas de infraestrutura estão concentrados.

“Já conversei com o prefeito pedindo que o trabalho comece pelas paralelas, não pelas principais, pois é nelas que encontramos a maior parte dos problemas de trafegabilidade em alguns bairros de Rio Branco”, explicou Bestene.