Governo cria comissão organizadora da Expoacre 2024

As duas maiores feiras de negócios e entretenimento do Acre já tem suas comissão organizadora. Em decreto publicado na edição desta terça-feira, 14, do Diário Oficial, o governo, mais uma vez, dividiu as feiras em cinco eixos temáticos: Eixo de Agronegócio, Eixo de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Eixo de Indústria e Comércio, Eixo de Infraestrutura e Eixo Institucional.

Além da participação de todas as secretarias de estado, o decreto estabelece os já tradicionais parceiros como Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agrícola do Acre – ACISA; Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC; Federação da Agricultura e Agropecuária do Estado do Acre – FAEAC; Federação do Comércio do Estado do Acre – Fecomércio; Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Banco da Amazônia – BASA; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; Associação de Bares e Restaurantes do Acre – ABRAC; e Municípios do Estado do Acre.

Pela primeira vez, a feira do Juruá acontecerá primeiro que a edição na capital acreana. A Expoacre Juruá acontece entre os dias 31 de julho a 4 de agosto, em Cruzeiro do Sul. Já na capital acreana, a Expoacre 2024 será de 31 de agosto a 8 de setembro.