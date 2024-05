Fisiculturista acreano é tietado por fãs antes de evento nos EUA

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O fisiculturista acreano Ramon Rocha Queiroz, o Ramon Dino, foi à cidade de Teaneck, em Nova Jersey, para prestigiar o evento New York Pro 2024, que acontecerá no próximo sábado, 18, nos Estados Unidos da América (EUA). No exterior, Dino é conhecido pela forma física e por ser o Campeão Arnold Classic OH 23 e TOP 2 Mr. OLYMPIA 23.

Com aproximadamente 5,8 milhões seguidores no Instagram, o atleta, também conhecido como “O Dinossauro do Acre”, é fisiculturista profissional e o principal competidor “Classic” do Brasil.

Anúncios

Nos EUA, foi reconhecido pelos fãs que curtem o mundo do fisiculturismo durante um passeio pela cidade. Dino, que sempre se demonstrou grato ao carinho que recebe, aproveitou e curtiu o reconhecimento internacional, retribuindo o apreço dos fãs em solo Norte-americano.

Veja o Storie da Ramon Dino: