Eliana pode apresentar programa diário nas tardes da Globo

A saída de Eliana do SBT e sua possível ida para a Globo ainda promete causar muito alvoroço nos bastidores das duas emissoras. Sem ter o martelo batido sobre seu próximo projeto, a apresentadora é sondada até mesmo para assumir uma revista eletrônica nas tardes da Globo. A ideia é fazer uma espécie de junção entre o “Mais Você” e o “Encontro”.

De acordo com o colunista José Armando Vannucci, entre as diversas possibilidades de Eliana na Globo, a emissora também analisa a possibilidade da loira assumir um programa durante as tardes, logo após o “Jornal Hoje”. A ideia é tirar a Edição Especial de novelas antigas do ar e estender a programação ao vivo por mais um tempo.

Em sua live na manhã desta terça-feira (14), o jornalista afirmou que as chances de Eliana assumir uma revista eletrônica vespertina são fortes. A ideia é fazer como as outras atrações desse tipo: uma atração que una entretenimento com informações e, quem sabe, a criação de brincadeiras e até realitys – algo que o “Mais Você”, de Ana Maria Braga, já faz há mais de duas décadas.

Globo e Eliana, no entanto, seguem em silêncio e não se pronunciam sobre o futuro. Nesta segunda-feira (13), durante o programa “A Tarde é Sua”, o colunista Alessandro Lo-Bianco afirmou que o contrato da apresentadora com a emissora carioca já está quase pronto, faltando apenas alguns detalhes. Ele disse, ainda, que Eliana pode assumir um programa aos domingos ou sábados.

Lo-Bianco afirmou, ainda, que Eliana estaria “batendo o pé” para que o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Narcisa no programa do SBT, também fosse levado para a Globo. A emissora, porém, estaria reticente na contratação por achar que o comediante tem “a cara” do SBT e não combina com o canal carioca.