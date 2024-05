Alexandre Pires surpreende fãs e participa de roda de samba na rua; veja o vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Imagina você estar curtindo uma roda de samba, sem compromisso, na praça e, de repente, chegar o Alexandre Pires? Foi isso que aconteceu em Macapá! No último domingo (12), o cantor usou seu perfil oficial do Instagram para contar que ouviu um pagode na janela de seu quarto do hotel e não resistiu ao som.

“Oi, pessoal, eu to aqui em Macapá, estava no meu quarto e, na janela do fundo do quarto, tem uma praça e uma banda de pagode começou a tocar lá. Me deu uma vontade danada de ir lá participar, estou indo. Não resisti! Tempo que não vou no pagode, aliás, nem me lembro a última vez”, contou o artista, nas redes sociais.

Veja:

Alexandre Pires é processado por não pagar IPTU no litoral de SP

Alexandre Pires está enfrentando um processo na Justiça devido à falta de pagamento o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de uma propriedade em São Paulo. De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, o cantor foi processado pela prefeitura de Praia Grande devido ao não pagamento do imposto. O processo teve início em julho de 2023 e, até o momento, o valor devido pelo cantor é de R$ 1305,47. Segundo informações do processo, a prefeitura solicitou a penhora dos bens do artista para garantir o pagamento da dívida. Além do valor do IPTU em atraso, a prefeitura também está exigindo a atualização monetária, juros, multa de mora, honorários advocatícios e outros custos relacionados ao processo.