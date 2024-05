TJAC publica gabarito preliminar do concurso para Analista Judiciário

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Verbena, responsável pela organização do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), divulgou nesta segunda-feira, 13, o gabarito preliminar e as respostas esperadas da prova discursiva para o cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária).

As provas foram realizadas no último domingo, 12, com a presença de mais de 1.500 candidatos aptos a participar do processo seletivo. Os gabaritos podem ser consultados no site oficial do Instituto Verbena.

Anúncios

Os resultados da prova objetiva estão previstos para serem divulgados no dia 27 de maio, e os da prova discursiva no dia 10 de junho, seguindo o cronograma estabelecido.

VEJA O GABARITO ACESSANDO O LINK: https://institutoverbena.ufg.br/