Sonia Abrão diz que Wanessa Camargo ‘armou’ xingamentos contra Davi em show

O BBB24 chegou ao fim há um mês, mas os desdobramentos de uma das maiores edições do reality show de confinamento da TV Globo, seguem reverberando até hoje. Na semana passada, a cantora Wanessa Camargo retornou com sua agenda de shows e precisou lidar com um momento delicado. Um fã alterado subiu ao palco e acabou puxando coro de xingamentos contra Davi Brito, campeão do reality e o maior rival no jogo da filha de Zezé di Camargo.

Nessa segunda-feira (13), a apresentadora Sonia Abrão repercutiu o assunto em seu programa na RedeTV! e rasgou o verbo. Para a comunicadora veterana, Wanessa Camargo “armou” xingamentos contra o baiano em seu show: “Isso para mim é coisa encomendada. Isso para mim, faz parte do show. A invasão do palco então? Indiscutível. Também outro discurso encomendado”, acreditou.

Para a apresentadora da RedeTV!, tudo não passou de uma tentativa de tentar limpar a imagem de Wanessa Camargo com o público após sua participação polêmica no BBB24. Abrão avaliou, no entanto, que a suposta atitude da assessoria da cantora foi “equivocada”: “Para mim tá claro, mas eu não tenho provas disso. Fica a minha impressão de que tudo estava armado desde esse coro [de xingamentos] até essa história de invasão no palco”, firmou.

“A Wanessa devia ter vergonha desse tipo de coisa que aconteceu no show, não devia ter admitido que acontecesse, mas eu acho que era parte do espetáculo sim”, voltou a opinar Sonia Abrão, dando a entender que Wanessa Camargo “armou” para passar a impressão ao público de que havia superado todas as suas polêmicas no BBB24: “A mim não convence de jeito nenhum. Eu achei simplesmente uma vergonha tudo isso que aconteceu”, finalizou.

