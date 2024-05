Sobre aliança com PP, Bocalom diz que ainda acredita na palavra das pessoas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco e pré-candidato à reeleição Tião Bocalom (PL) foi provocado a falar nesta segunda-feira (13) sobre o adiamento de um evento do PP (Progressistas) marcado para o último sábado (11) que anunciaria o apoio do seu ex-partido à sua chapa e o secretário de governo Alysson Bestene (PP) como vice-prefeito na aliança.

De acordo com publicação do Blog do Crica ontem (12), o adiamento aconteceu porque o presidente do diretório municipal do União Brasil, Fábio Rueda, agora exige do Governador Gladson Cameli duas secretarias “de porteira fechada” para ceder a vaga de vice ao Progressistas, e não mais apenas a ex-representação do Acre em Brasília. Por isso, Gladson pausou o anúncio da chapa.

Sobre o assunto, Tião Bocalom começou dizendo que ainda acredita nas palavras das pessoas. “O Alysson esteve comigo, me deu a palavra em nome do governador. Eu estou tranquilo, é uma questão burocrática, talvez, é questão do PP, não é questão do PL. Quem é dono da vaga de vice é o União Brasil, que resolveu ceder essa vaga ao PP para aumentar a aliança”, afirmou.

Questionado se ao ceder a vaga de vice para a decisão de terceiros no União Brasil, o pré-candidato não perde o controle da composição do seu grupo e se isso afetaria sua imagem perante o eleitor, Bocalom defendeu que o União Brasil não toma nenhuma decisão sobre sua pré-candidatura sem consultá-lo.

“Eu sou o prefeito e o candidato. Qualquer coisa que eles negociem é sempre com a minha anuência, em absoluto. Nunca aceitei nem vou aceitar coisa, goela abaixo, tudo o que foi feito até agora foi conversado comigo. Eu sou homem de palavra, dei a palavra que a vaga de vice é do União Brasil, o União resolve alterar pra ter mais força trazendo o PP com o peso de um governo, acho que é uma coisa boa e aprovei na hora, sem nenhum problema”, garantiu.