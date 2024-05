Rafa Kalimann revela que estava grávida de ator e sofreu aborto espontâneo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atriz Rafa Kalimann aproveitou o domingo de Dia das Mães para fazer um desabafo nas redes sociais. Ela, que ainda não tem filhos, contou que estava esperando um bebê do também ator Allan Souza Lima, mas que sofreu um aborto espontâneo.

Através do Stories do Instagram, a ex-BBB fez um relato emocionante sobre o sonho da maternidade e do quanto o casal estava feliz com a possibilidade da chegada de uma criança.

“Hoje é Dia das Mães. Eu confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar play nesse vídeo para abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido, como eu tô fazendo agora. Talvez como ato de desejar ser abraçada e ser acolhida, e desejar abraçar e acolher outras mulheres”, começou ela em uma série de vídeos.

“Eu sou mãe, apesar de Deus ter permitido que eu pegasse meu filho no colo”, disse ela, que falou sobre a dor que sente por ter perdido o seu bebê.

“Eu tenho vivido, nesses últimos dias, um vácuo muito grande, um luto muito grande. Muitas mulheres passam por isso. Só não compreendo como dizem que é normal. Porque essa dor não é normal. Ela é muito profunda, difícil de ser diferida e eu não sei se curada”, continuou ela.

Rafa também compartilhou o vídeo que fez ao lado do namorado quando o casal descobriu a gestação por meio de um teste de farmácia.

Kalimann assumiu romance com Allan Souza Lima no dia 23 de março deste ano ao fazer uma publicação com uma série de registros do casal durante ensaio e apresentação do ator no espetáculo “Paixão de Cristo” em Nova Jerusalém/PE.

A atriz atualmente está no ar no novela “Família é Tudo”, exibida no horário das das 19h da Globo, onde dá vida à personagem Jéssica de Osma.