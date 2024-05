Mega-Sena premia 12 apostadores do Acre; valor ultrapassa os R$ 19 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último sábado (11), o concurso n° 2723 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal, premiou 12 apostadores no estado do Acre.

Os felizardos acertaram a quadra e receberam parte do prêmio: 11 apostas ganharam R$ 906,24 cada, e um bolão levou R$ 9.062,40. Entre os premiados, 8 são de Rio Branco, 2 de Feijó, 1 de Cruzeiro do Sul e 1 de Sena Madureira.

Anúncios

O total de premiação distribuída no Acre foi de R$ 19.031,04. O grande vencedor do prêmio máximo é do Espírito Santo, que acertou as seis dezenas e faturou o prêmio principal de R$ 46.726.380,40.