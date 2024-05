Índice de criação de empresas no Acre é o segundo menor do país no início de 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

De acordo com os dados atualizados na última semana, 684 empresas nasceram no Acre em janeiro deste ano, número que só ganhou do Amapá (658). “São Paulo concentrou 114.567 das novas empresas, seguido por Minas Gerais, com 41.290. Nas últimas posições, ficaram Roraima (710), Acre (684) e Amapá (658)”, confirma o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian.

No País, janeiro de 2024 apresentou o segundo maior número da série histórica com 381.746 negócios abertos no período – uma diferença de 1.350 CNPJs do número registrado em agosto de 2021. Considerando apenas os dias úteis, foram 12 aberturas por minuto. Em comparação com janeiro de 2023, a alta foi de 7,3%.

Segundo o Banco Central, houve um crescimento de 0,6% na atividade econômica e uma variação acumulada de 2,47% nos últimos 12 meses. Esses fatores, atrelados à redução da taxa Selic para 10,75%, também influenciam o surgimento de novos negócios, pois, afetam o custo de capital para os empreendedores e impactam positivamente os custos operacionais das empresas.

O setor de “Serviços” foi o responsável pela maior parte das novas empresas registradas em janeiro de 2024. Já o segmento menos procurado para empreender foi o “Demais”.

Do total de empresas abertas em janeiro deste ano, mais de 280 mil foram Microempreendedores Individuais (MEIs). Rabi analisa que o que pode explicar essa predileção dos empreendedores pela categoria são menor burocracia para abertura, tributação reduzida e benefícios atrativos.Em janeiro de 2024, o Sudeste foi a região que mais abriu novos negócios.