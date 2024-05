Globo se pronuncia sobre problemas de segurança envolvendo William Bonner

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No último sábado (11), William Bonner inovou ao apresentar o “Jornal Nacional” de dentro de uma cozinha comunitária montada na Unisinos. As marmitas preparadas no local alimentam milhares de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Muita gente, porém, alegou que o jornalista estaria se “escondendo” de ataques. Nesta segunda-feira (13), a Globo se pronunciou.

Desde a semana passada, William Bonner tem apresentado o “Jornal Nacional” diretamente de Porto Alegre, capital do estado. Além das enchentes, ele também tem mostrado o trabalho dos abrigos e dos voluntários. Nas redes sociais, vídeos de moradores hostilizando o âncora do telejornal viralizaram.

Por conta disso, muita gente acreditou que a presença de William Bonner na cozinha da Unisinos poderia ser uma forma de “proteger” o jornalista. Ao EM OFF, porém, a equipe de comunicação da Globo afirmou que isso não procede.

“É completamente improcedente a informação sobre reclamações de William Bonner com relação às coberturas no Rio Grande do Sul, assim como não procedem que venhamos tendo problemas frequentes na segurança de nossos profissionais”, afirmou a equipe, em nota.

O texto segue. “O Sul vive um momento de calamidade e a cobertura da Globo no local segue há mais de uma semana, com total apoio da RBS, afiliada na região. Todos os nossos profissionais enviados pro Rio Grande do Sul trabalham incansavelmente em busca de levar a melhor e mais completa informação para todo o público brasileiro. E seguiremos comprometidos com esse objetivo.”

Na última sexta-feira (10), o colunista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, afirmou que o jornalista teria cobrado mais “proteção” à Globo na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Ele teria exigido uma medida de proteção urgente não só a ele, mas a todos os colegas do canal que também estão cobrindo o desastre climático e sendo atacados por alguns populares.