Eliezer celebra ser pai de menino e diz que nome já está definido ‘desde a Lua’

Eliezer e Viih Tube, pais da pequena Lua, compartilharam a emocionante notícia de que estão esperando um menino em uma live assistida por 140 mil pessoas no Dia das Mães. Eliezer expressou sua certeza sobre o sexo do bebê desde o início.

“Não tinha certeza com a Lua, até no início fiquei chamando de moleque. Não sei explicar o motivo.” O casal chegou a pensar que poderia ser gêmeos, dada a alta dosagem hormonal no início da gestação.

Eliezer, animado com a perspectiva de ter um casal, compartilhou sua empolgação: “Estou no céu, todo mundo quer ter um casal. A gente vai viver as duas experiências, pai de menina e menino. A gente está feliz demais.”

Para aumentar ainda mais a curiosidade dos fãs, Eliezer revelou que o nome do menino já está escolhido há mais de um ano, mas optou por manter segredo por enquanto. “O nome já está definido desde a Lua, se fosse menina que daria briga. Mas se eu contar a Viih me mata”, brincou ele, deixando todos ansiosos para descobrir o mistério.