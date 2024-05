Com prestação de contas frágil, Davi pede 350 mil reais em doações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O baiano Davi Brito, vencedor do BBB24, anunciou nesta segunda-feira (13) que vai retornar ao Rio Grande do Sul, afetado pela pior enchente da história do Estado. Ainda sem prestar contas dos valores arrecadados e gastos com as doações às vítimas da tragédia, ele pediu, mais uma vez, que os seguidores transfiram dinheiro para sua conta pessoal.

“Quinta-feira, estarei lá no Rio Grande do Sul para poder estar colaborando com aquelas vidas que estão carentes das nossas doações. E você que é voluntário e pode estar ajudando mais uma vez estaremos doando 5 mil cestas básicas e 48 paletes de água. Então, qualquer valor nesse momento é bem-vindo”, explicou o campeão do BBB24 nos stories.

Anúncios

Para comprar o material prometido, porém, Davi pediu que os seguidores doem R$350 mil. Na semana passada, o ex-BBB arrecadou cerca de R$ 70 mil em doações e causou polêmica ao divulgar a conta pessoal para que as pessoas fizessem a transferência.

No fim de semana, Davi Brito se envolveu em novas polêmicas. Durante sua passagem pelas cidades afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul, o ex-BBB fez vídeos e tirou fotos sorridente ao lado de cenas devastadoras e de vítimas da tragédia. Não demorou para que o vencedor do BBB24 se tornasse alvo de críticas nas redes sociais, acusado de apenas querer “aparecer”.

Diante os comentários, Davi se pronunciou nos stories do Instagram e disse que, mais uma vez, estava sendo alvo de racismo. “Não quero saber de crítica, tô voltando pro Rio Grande do Sul. Não ligo para o que as pessoas falam (…) É difícil ver um pobre, preto e favelado no poder. Se fosse um branquelo que estivesse onde eu estou, ninguém estava falando nada”, disse.

No sábado (11), ele prometeu que vai fazer a prestação de contas dos valores arrecadados e gastos. “Porque tudo aqui é na transparência, não tem enrolação, não tem nada disso. É transparência! Vou mostrar como foi utilizado o dinheiro, onde foi utilizado e cada coisinha”, comentou Davi.