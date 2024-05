Cheias de Charme: confira o resumo dos capítulos da semana (13 a 18/5)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta semana, a situação entre Lygia e Samuel fica ainda mais delicada, após o jovem rebelde cometer mais um crime e a advogada ficar entre a vida e a morte por conta de um problema de saúde. Confira tudo que vai acontecer nos resumos abaixo:

Segunda-feira, 13 de maio

Chayene tem ideia de servir chá de ferra-goela a Empreguetes. Alejandro se preocupa com Lygia e a aconselha a procurar um médico. Liara pede para conversar com Rodinei. Empreguetes aprovam nova música e Rosário se emociona. Liara e Rodinei conversam, se acertam e vão para apartamento dela. Valda confunde Cida com Dolores e assusta a afilhada. Socorro convence Naldo a ir com ela para Sobradinho e idealiza família toda morando na casa de Chayene. Socorro consegue chá de ferra-goela e foge de Sobradinho após ser reconhecida.

Terça-feira, 14 de maio

Inácio é confundido com Fabian e mulheres correm atrás dele. Rosário dispensa Fabian para jantar com Inácio. Socorro entrega chá de ferra-goela a Chayene, que pede segredo até diante de Laércio. Liara tenta convencer Rodinei a exibir sua arte. Chayene dá folga para Laércio. Família Sarmento reclama de fãs de Cida pedindo autógrafos na porta de casa. Penha e Rosário também são abordadas para dar autógrafo. Lygia reclama de clima ruim com Samuel e tenta reconciliação com filho. Otto reclama por Lygia não estar mais no escritório Sarmento. Inácio dispensa Dinha novamente, mas fica pensativo. Chayene orienta Socorro a preparar chá de ferra-goela. Inácio diz que não vai a show das Empreguetes. Conrado mente para Isadora que está doente e vai para show das Empreguetes. Chayene manda Socorro e Laércio a show e empregada mistura garrafas.

Quarta-feira, 15 de maio

Socorro deixa uma garrafa de chá em casa, mas troca a bebida e é flagrada pelas Empreguetes. Heraldo leva fantasia para Inácio ir a show disfarçado. Chayene comemora ao saber que Socorro batizou a bebida das rivais com ferra-goela. Brunessa conta para Liara que está grávida de Rodinei e fotografa Conrado no show das Empreguetes. Isadora vê foto de Conrado em show das Empreguetes e leva Ariela para Pavilhão do Som. Empreguetes tomam chá batizado por Socorro, cantam nova música em show e são aclamadas, já Chayene percebe que está sem voz. Humberto e Conrado se encontram no show das Empreguetes e combinam de manter segredo. Chayene briga com Socorro por ter lhe dado chá de ferra-goela. Fabian faz participação no show das Empreguetes e Inácio se irrita com elogio a Rosário e tentativa de beijo. Inácio tenta bater em Fabian no camarim e é retirado por seguranças. Fãs confundem Inácio com Fabian na porta do show e ele sai correndo. Humberto tenta ficar com Brunessa e Ariela flagra. Isadora segue Conrado até camarim de Cida e vê os dois juntos.

Quinta-feira, 16 de maio

Isadora flagra Conrado elogiando Cida, ela não se contém e o casal briga. Samuel rouba dinheiro da carteira de Lygia e sai escondido de casa. Chayene e Socorro escondem de Laércio que fizeram chá ferra-goela. Rosário acorda e vê Inácio em casa, com mesa de café pronta. Eles se beijam, e Inácio diz aceitar carreira de Rosário se ela ficar longe de Fabian. Isadora destrói cozinha e deixa recado para Cida arrumar. Lygia descobre que Samuel passou a noite fora. Ariela aconselha Isadora a não brigar com Conrado antes do casamento. Conrado aceita convite de Isadora para ir para piscina. Laércio tem ciúmes de Socorro. Rosário se despede do bufê. Penha descobre que Lygia foi para hospital. Médica avisa a Lygia que ela está com apendicite aguda. Tom diz a Rosário que há proposta para campanha publicitária dela com Fabian, mas Rosário diz que não aceita Fabian próximo às Empreguetes e Tom tenta convencê-la. Penha visita Lygia no hospital. Cida aparece na festa da piscina e gera climão

Sexta-feira, 17 de maio

Isadora exige demissão de Cida, mas Sônia a convence a não comprar briga. Rosário se arruma para morar com Inácio e ouve conselhos de Sidney sobre não abandonar sonhos. Inácio e Rosário comemoram noite juntos. Alejandro e Penha se cumprimentam, sem graça, e ele se atualiza sobre estado de Lygia. Penha decide ajudar Lygia com a casa enquanto ela tá no hospital. Rosário e Inácio jantam juntos e ele se declara. Penha chega em casa e vê vários buquês do Gentil com convite para jantar. Cida e Elano encontram Isadora e Conrado na balada. Isadora e Cida discutem. Cida é ovacionada por público e DJ da boate. Sidney sonha com Anderson e o imagina jantando com ele. Conrado elogia Cida e questiona se ela sente saudades dele. Elano repreende Conrado, que se declara para Isadora no meio da boate. Triste, Cida decide ir embora. Cida assume para Elano que ainda gosta do Conrado e ouve conselhos. Chayene dispensa Laércio para colocar em prática plano de deixar Tom Bastos desacordado. Conrado entope Elano de trabalho como punição a discussão em boate. Tom acorda e se vê amarrado na cama de Chayene.

Sábado, 18 de maio

Socorro ameaça cortar cabelo de Tom e Laércio interrompe. Tom reclama de Chayene, que pede para romper contrato com empresário. Penha reclama de trabalho feito por Sandro e marca encontro com Gentil na frente dele. Tom informa às Empreguetes que elas receberam convite para trabalhar em campanha de supermercado com Fabian, e Rosário diz que não aceitam. Tom decide criar plano para acabar com Rosário e Inácio. Laércio aconselha Chayene a esquecer Empreguetes e Fabian. Liara visita Lygia e elas se desculpam. Sandro vê Gentil chegando no Borralho e fura o pneu do carro do radialista. Ernani recebe ligação sobre arquivamento de processo, e Elano vê comemoração.