Após Os Outros, Eduardo Sterblitch ganha vaga em novela das nove da Globo

Sucesso na pele do vilão Sérgio da série Os Outros, Eduardo Sterblitch foi convidado para fazer Mania de Você, de João Emanuel Carneiro. Esta será a primeira vez que o ator participa de uma novela das nove da Globo. Na verdade, a trama que vai suceder Renascer será apenas a segunda empreitada do comediante nos folhetins, já que ele atuou em Éramos Seis (2019).

O elenco ainda está sendo escalado, e não há informação sobre o personagem de Sterblitch na história. Porém, é possível adiantar que, apesar de ser conhecido por seu trabalho no humor, o artista deve mostrar sua faceta dramática na sua estreia no horário mais nobre da emissora.

Para ficar livre para Mania de Você, Sérgio vai se despedir de Os Outros na segunda temporada. O mau-caráter não aparecerá na terceira leva de episódios, confirmada em abril. O convite para a novela das nove aconteceu por causa do excelente desempenho do ator na série de Lucas Paraizo, que foi uma bela cavada de Sterblitch.

“Eu tenho essa sentimento de tentar mostrar para o público e para o mercado que eu também consigo fazer outros personagens, para tentar surpreender o público que espera sempre a mesma coisa de mim. Eu demonstrei a minha vontade para que esse movimento acontecesse, eu que pedi. Quero que as pessoas entendam que eu consigo jogar nas 11”, disse o ator em conversa com o Notícias da TV no lançamento de Os Outros.

O ator começou a carreira no teatro, mas foi no Pânico da TV (2003-2012) que ele se tornou conhecido. Ainda rotulado como humorista por alguns, ele está galgando seu espaço com calma e dedicação. Nada melhor do que estar na faixa nobre da maior emissora do país a partir de setembro.

Mas Sterblitch não abandonará a comédia completamente. A Globo aprovou o projeto de um programa humorístico que será estrelado por ele e Tatá Werneck em 2025. A atração semanal fará piada com os principais fatos da semana, em um “formato original e inovador”.

A segunda temporada de Os Outros tem previsão de estreia no mesmo período no Globoplay, mas só deve ser exibida na TV aberta em 2025. Já a novela das nove da Globo começa no dia 9 de setembro e termina em março.

A história de Mania de Você

A vingança será o norte de Luna (Agatha Moreira), protagonista de Mania de Você. Na história, Mavi (Chay Suede) e a mulher, Viola (Gabz), se mudam para uma ilha em Angra dos Reis (litoral do Rio de Janeiro) para que ele trabalhe em uma grande empresa de cibersegurança. Lá, ela se torna a melhor amiga de Luna, uma rica estudante de Gastronomia.

Viola também se interessa por esse universo e se mostra bem mais talentosa do que a patricinha. Desiludida com o próprio casamento, Viola corresponde à paixão de Rudá (Nicolas Prattes), o homem que Luna ama, mas ele acaba preso de maneira injusta por causa de uma armação de Mavi.

Dez anos depois, Luna está pobre, enquanto Viola se tornou uma chef de renome internacional. A ex-estudante pede ajuda à antiga amiga, que a emprega em seu restaurante. A mocinha, porém, percebe que a ricaça está levando a vida que estava destinada a ela. Ora amigas, ora rivais, as duas se unirão para destruir Mavi por ter causado a prisão de Rudá.