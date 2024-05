Após ganhar R$ 200 mil do SBT, Patricia Abravanel distribui dinheiro para plateia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patricia Abravanel surpreendeu a plateia do Programa Silvio Santos de domingo (12). A apresentadora da atração que leva o nome de seu pai conseguiu ganhar R$ 200 mil no quadro Nada Além De 1 Minuto e doou todo o valor para quem estava na plateia. O presente foi uma maneira de homenagear as mulheres no Dia das Mães, comemorado ontem.

Segundo o SBT, a herdeira de Silvio Santos treinou durante algumas semanas para fazer bonito na competição. O game show possui nove provas no total, e os participantes podem conseguir até R$ 1 milhão. Cada etapa corresponde a uma determinada quantia. Quanto mais o inscrito avança, mais difícil fica.

Os R$ 200 mil conquistados por Patricia foram divididos entre 85 mulheres presentes na plateia do Programa Silvio Santos. Cada uma ficou com R$ 2.350. Essa é a primeira vez que esse feito acontece na atração dominical do SBT. Ela enfrentou os desafios Doce no Copo, Coloque As Camisetas e Zig Zag e disse que tentaria abocanhar R$ 300 mil.

Patricia publicou uma mensagem de Dia das Mães nas redes sociais. Ela agradeceu as mães que compareceram no auditório e ganharam dinheiro. “Foi um prazer representar todas essas supermães”, afirmou.

“Eu amo muito ser mãe. É o meu melhor. Hoje eu estou plena quando estou com as crianças, com eles, ouvindo eles, brincando com eles. Eu tenho uma coisa muito legal: uma vez por semana, eu saio com um deles sozinhos, que normalmente é na segunda-feira. Para eles se sentirem especiais e únicos”, revelou a comunicadora.

“Sendo mãe, eu consigo compreender mil vezes mais os meus pais e ser ainda mais grata por tudo que eles fizeram por mim. As minhas gestações foram sensacionais, não tenho do que reclamar. Eu só engordei muito, mas depois emagreci e está tudo certo. Por mim eu teria mais um monte de filhos”, brincou Patricia Abravanel.