Ao vivo no SBT, Alexandre Frota dispara que Davi Brito é uma ‘farsa’

Na tarde desta segunda-feira (13), o ex-deputado federal Alexandre Frota participou do programa “Fofocalizando”, do SBT, e deu sua opinião sincera sobre o ex-BBB Davi Brito. Ao vivo, os apresentadores da atração lembraram do trabalho voluntário que o campeão do BBB24 está fazendo no Rio Grande do Sul e então o ex-ator pornô afirmou que acha o baiano uma verdadeira farsa. Vale lembrar que Frota também atuou trabalhando como ajuda humanitária na catástrofe ambiental.

O comentário foi feito bem no início do programa, após a exibição do VT inicial. Na ocasião, o jornalista Leo Dias lembrou de um comentário que Alexandro Frota tinha feito enquanto as câmeras estavam desligadas e pediu para que ele repetisse. “Estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para ficar amaciando. É uma farsa total”, disse ele. “Você falou aí que uma pessoa é uma farsa. Quem é?”, indagou o colunista. “O Davi. Eu acho ele uma farsa, sempre achei, independente dos fãs fanáticos dele. Nunca acreditei”, explicou o ex-deputado.

“Foi um bom jogador, muitas vezes foi protegido. A Wanessa não merecia ter saído daquela maneira que ela saiu, ela não agrediu. Você sabe que a gente está morando em um país hipócrita, de falsos moralistas e é muito difícil”, Alexandre Frota continuou dando seu parecer sobre Davi Brito. Em seguida, o ex-marido de Claúdia Raia afirmou que a atuação do campeão do BBB24 como ajuda humanitária também não o convenceu. “Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora no Rio Grande do Sul. Dizer que foi lá trabalhar, pegou um celular e saiu dizendo que foi trabalhar”, afirmou o ex-deputado.

Na última semana Alexandre Frota protagonizou alguns salvamentos à vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul e, de acordo com ele, o que Davi Brito está fazendo não pode ser chamado de trabalho. “Sinto muito, mas trabalhar é quem estava dentro da água, trabalhar é quem estava tirando as vítimas”, explicou ele. Apesar de Cariúcha ter afirmado que o ex-BBB estava ajudando, ele negou. “Não, ele não estava dentro da água, não”, afirmou.

