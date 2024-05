Acre tem a 6ª maior taxa de internação de vítimas de acidente de trânsito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dados do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde – SUS colocam o Acre como sexto estado do Brasil em número de internações por acidentes de trânsito, com 151,2 casos por 100 mil habitantes em 2023.

De acordo com as informações, que foram ranqueadas pelo Centro de Liderança Pública (CPL), os estados com maior número de internações são Goiás (246,2), Rondônia (188,6), Piauí (188), Mato Grosso do Sul (182,8), Tocantins (166,6) e Acre (151,2).

Embora o número de internações seja alarmante, o Acre ocupa a antepenúltima posição no número de mortes em decorrência de acidentes com 11,4 registros a cada 100 mil habitantes, número maior apenas ao Distrito Federal (10,9) e Amazonas (10,5).