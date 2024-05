Acre é o 17º estado do país em reciclagem de lixo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre está em 17º lugar entre os 27 estados do Brasil no que se refere a reciclagem do lixo. O índice, divulgado pelo Centro de Liderança Política (CPL) avalia a taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de resíduos domésticos e públicos.

Atualmente, a destinação correta dos resíduos sólidos é um dos grandes desafios para reduzir o impacto ao meio ambiente. A reciclagem é uma das ferramentas para diminuir a produção de materiais que provocam danos ambientais como plásticos e embalagens metálicas, por exemplo.

Anúncios

O ranking que afirma que o Acre recicla apenas 1,13% de seu lixo, tem, curiosamente, um estado do Norte como o mais “reciclado” do país. Roraima lidera com um percentual de 10,51% do lixo reciclado, seguido pelo Paraná (5,29%) e Santa Catarina (5,14%).

Na Região Norte, o Acre está a frente do Amazonas, Pará e Tocantins. O pior estado do país no quesito é Alagoas, com um índice de reciclagem de apenas 0,40% de reciclagem.

Veja abaixo o ranking completo: