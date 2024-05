Abertas inscrições para seletivo da prefeitura de Porto Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O processo seletivo da prefeitura de Porto Acre, que visa contratar por tempo determinado, profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, abriu as inscrições nesta segunda-feira, 13, e vai até o próximo dia 15 de maio. A remuneração varia de R$ 1.412,00 a R$ 3.500,00 com carga horária variável de 25 a 40 horas semanais.

Entre as vagas que serão preenchidas na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, estão:

Cirurgião Dentista (2);

Educador Físico (1);

Farmacêutico (1);

Nutricionista (1);

Psicólogo (1);

Assistente Social (1);

Técnico de Enfermagem (3);

Recepcionista (1);

Microscopista (2);

Auxiliar de Farmácia (1);

Vigia (1);

Auxiliar de Serviços Gerais (1);

Motorista (2).

Já as vagas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, são:

Professor(a) Pré-Escola (4);

Professor(a) de Creche Parcial (7);

Mediador (11);

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (3);

Professor(a) de Ensino fundamental I (13);

Monitor(a) de Transporte Escolar (8);

Assistente Educacional (8);

Auxiliar de Serviços Gerais (7);

Motorista de Transporte Escolar (1);

Assistente Social Educacional (1).

Os interessados em participar do processo seletivo, devem comparecer na Secretaria Municipal de Administração, na Avenida Chicó Rabelo, em Porto do Acre, para formalizar a inscrição das 8h às 12h e das 14h às 16h (nos dias 13 e 14) e das 8h às 12h no dia 15. Ao todo, são 81 vagas disponíveis e os candidatos vão ser avaliados por meio de análise curricular.

O resultado final deve ser divulgado no próximo dia 23 de maio no Diário Oficial do Estado (DOE).