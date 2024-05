‘A Grande Conquista 2’: Guipa detona postura de Anahí: ‘Maldosa’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em ‘A Grande Conquista 2’, reality da Record TV, Guipa resolveu seus atritos com Anahí, mas seguem enfrentando situações tensas de convivência. Na parte externa da Mansão, o conquisteiro conversou com uma aliada e detonou a postura da rival no jogo.

“Por mais que eu tenha falado agora com a Anahí, eu acho que ela tem um jeito meio maldoso para lidar com as situações, pra trazer pro lado dela e para o bem dela, e acaba prejudicando umas pessoas”, disse.

E seguiu expondo um exemplo: “Ontem ela pegou e ficou assim, perto da Dona Geni pra ficar brincando comigo sobre a comida. Então ela ficava: ‘Dona Geni, vai botar fogo na história, pega um pouquinho de comida para o Guipa’. Brincando, mas assim, aquele olhar que não é…”.

Rapidamente, a aliada respondeu: “Mas é porque vocês já tiveram uma treta, não é?”. Por fim, ele apontou: “Então, mas eu já me resolvi com ela”.

