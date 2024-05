Rueda exige duas secretarias para abrir mão da vice do Boca e ceder para Alysson

O PRESIDENTE do diretório municipal do União Brasil, Fábio de Rueda, está exigindo do governador Gladson Cameli duas secretarias de porteira fechada para ficar sob o seu controle, como condição de abrir mão de indicar o vice do prefeito Tião Bocalom; para que o PP coloque o secretário Alysson Bestene (PP) no seu lugar, na chapa do Velho Boca. A articulação é feita em conjunto por Fábio Rueda e o senador Márcio Bittar (PL) – que representa o prefeito Bocalom nas negociações. Uma secretaria envolvida na troca de favores é a ex-representação do Acre, em Brasília, recentemente, transformada em secretaria. A outra secretaria exigida pela dupla Bittar e Rueda é a de Ação Social, que hoje se encontra sob a órbita da vice-governadora Mailza Assis; que ficaria apenas com o espaço de seu gabinete. Os articuladores do União Brasil só querem dar o sinal verde para Alysson Bestene (PP) ser sacramentado como vice na chapa do prefeito Bocalom, após ver a nomeação dos seus indicados para os dois órgãos publicada no Diário Oficial do Estado. A decisão da aliança PP-PL, que era para ter sido anunciada ontem, foi suspensa pelo governador Gladson Cameli, sem nenhuma explicação na nota emitida a respeito pelo diretório municipal do PP. Cameli não se pronunciou sobre a sua decisão.

NO COLO DO BOLSONARO

UM acordo desse naipe na disputa da prefeitura de Rio Branco deixaria o governador Gladson Cameli refém do senador Márcio Bittar (UB), do prefeito Tião Bocalom e do dirigente do União Brasil, Fábio Rueda. E selaria uma aliança com a ala mais radical do bolsonarismo, que é representada no estado por Bittar e Bocalom.

PULO NA EXTREMA DIREITA

O governador Gladson Cameli sempre teve uma posição política de centro, de equilíbrio, nunca foi um extremista. Na pandemia, ficou a favor da ciência e contra os negacionistas. A se configurar o que vem sendo divulgado, passaria a integrar a ala dos extremistas de direita, uma vestimenta que não cabe bem em quem sempre foi um político do diálogo e ponderado.

NÃO VAI BRIGAR

O SENADOR Petecão (PSD) tem uma posição clara sobre o nome do vice do candidato a prefeito de Marcus Alexandre: “Não vou me meter, quem tem que escolher esse nome é o Marcus”.

REBATE FALSO

NÃO procede que o senador Sérgio Petecão (PSD) tenha indicado Marfisa Galvão (PSD) para vice do Marcus Alexandre (MDB).

SEM CAVALO DE BATALHA

O PRESIDENTE do PT, Daniel Zen, disse ao BLOG que o partido não indicará nenhum nome para vice de Marcus Alexandre, mas quer debater quando os nomes forem para a mesa.

PURO-SANGUE

O NOVO deve ir de chapa puro-sangue para a disputa da prefeitura da capital, com o deputado Emerson Jarude (NOVO) de candidato a prefeito, e um vice tirado do partido.

SEM FATO

NÃO estou entre os que apostam e até torcem pelo afastamento do governador Gladson Cameli, mesmo sem relações com o seu governo e sua Comunicação. Seria um atraso para o estado. E, juridicamente, não vejo um fato novo relevante para ser tirado do cargo, onde chegou pelo voto.

NENHUMA MULHER

MULHERES competentes, qualificadas, existem muitas nos partidos; mas até aqui, não há uma citada como vice dos candidatos a prefeito de Rio Branco.

ENTRA QUEM QUISER

NÃO concordo com seus atos de político de extrema direita, mas nesta questão das articulações para seu grupo ganhar de presente duas secretarias no estado, se o governador Gladson Cameli entrar no jogo do Bittar é por livre vontade, ninguém está colocando uma faca no seu pescoço.

FATO SURREAL

QUE é um fato surreal, isso é. Você coloca o prefeito Bocalom para fora do PP, e depois tem que ceder duas secretarias para indicar o vice da sua chapa, está fora da lógica e sem uma justificativa plausível. Mas, quem tem as cartas do jogo, faz a jogada que lhe convém.

LAMENTÁVEL, LAMENTÁVEL….

USAR o mandato para divulgar fake news sobre o drama da alagação no Rio Grande do Sul é lamentável, lamentável, e brincar com a dor alheia.

PAGANDO PARA VER

O PSDB está ameaçando não apoiar o prefeito Tião Bocalom (PL) pelo beiço, ficando de fora da chapa majoritária; e falando até em ter candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco. Estou pagando para ver.

CHAPA RAZOÁVEL

O PSDB não tem uma chapa das mil maravilhas para vereador; mas conseguiu formar um time razoável de candidatos, com chance de eleger dois vereadores em Rio Branco.

A NOIVA DEU UM BOLO

É de velório o clima no PL, depois do recuo do PP de fazer uma aliança para disputar a prefeitura de Rio Branco, o que era comemorado e dado como certo dentro da PMRB. Lembra episódios em que o noivo esperou o “sim” da noiva e ela nem apareceu no ato do casório.

NINGUÉM SABE O DESFECHO

COM o recuo do PP em fazer a aliança com o PL na data marcada, não dá nem para fazer uma ilação do que pode acontecer e como se dará este desfecho; se o governador Gladson vai ou não bancar este casamento.

BONÉ DA BALSA

A vice-governadora Mailza Assis apareceu no palco da Marcha para Jesus com um boné da última campanha do ex-presidente Bolsonaro, em que foi derrotado. Guardou o boné como relíquia da Balsa. Nada contra, cada um escolhe o lado que lhe agradar.

BOA RENOVADA

PELO grande número de candidatos novos fortes, dá para se prever que deve acontecer uma grande renovação, na atual bancada de vereadores em Rio Branco.

UM DOMINGO DE PAZ

UM domingo de muita paz a todos.

FRASE MARCANTE

“Colecione memórias e acumule sorrisos. Todo o resto é passageiro”. Autor desconhecido.