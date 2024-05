PM que se relacionava com adolescente é preso suspeito de matá-la a tiros em RR

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O soldado da Polícia Militar Acrísio Silva Leite foi preso por suspeita de matar a tiros a adolescente Débora dos Santos Bezerra, de 17 anos, em Rorainópolis, no Sul de Roraima. Ele tinha um relacionamento amoroso com a vítima, segundo relatos de testemunhas à polícia. A adolescente foi assassinada com ao menos três tiros na cabeça.

Débora foi encontrada morta por volta de 8h do dia 4 de maio. O corpo dela estava às margens da vicinal 6. Na noite de sexta-feira (3), véspera da manhã em que o corpo foi encontrado, Débora saiu de casa por volta de 23h40 para se encontrar com o PM.

Uma amiga de Débora, que também tem 17 anos e prestou depoimento acompanhada da mãe, disse à Polícia Civil que a vítima namorava o policial militar e que ele era casado. Naquela noite, conforme o relato, Débora recebeu uma mensagem dele pedindo que o encontrasse “no mesmo local da última vez”.

Débora então foi ao encontro. Depois, a amiga não conseguiu mais contato com ela. Pela manhã, recebeu a notícia que a amiga estava morta.

A amiga disse ainda que a vítima teve uma desavença com a esposa do policial e havia sido ameaçada por ela.

O corpo da estudante foi encontrado por um agricultor, de 43 anos, que mora perto do local onde ela estava. A vítima estava de bruços no chão e não portava nenhum documento de identificação. Débora era mãe de um menino de 2 anos.