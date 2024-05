O Amor de Mãe que salvou Artemizia das drogas: “deixei o vício e as ruas para cuidar deles”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A história de Artemizia Pinho da Silva, de 39 anos e o casal de filhos dela, Jonatam ,de 12 anos, e Jemili de 17 anos, é a prova de que o amor de mãe trasforma vidas, cura feridas e muda a realidade. Moradora de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, ela, que já estava no mundo das drogas há mais de 8 anos e em situação de rua, para não ter os filhos levados pelo Poder Público para um abrigo, mudou a rota perigosa que seguia e hoje cuida dos dois e trabalha para manter a casa. O relato é emocionante e triste, mas o final é vitorioso.

A família vive atualmente em uma casa simples de madeira e na frente do imóvel ela mostra orgulhosa, os dois carrinhos, nos quais trabalha vendendo lanche na frente de uma escola. Sentados no sofá, mãe e filhos demostram todo o amor e cuidado que os envolve. Mas chegar até esse momento não foi fácil e houve abandono, lágrimas e desespero.

Anúncios

Artemizia encontrou na maternidade, a força necessária para superar a dependência química e reconstruir sua vida. “Eu perdi minha mãe com 13 anos e com 15 anos saí de casa e foi aí que conheci as drogas. Usei maconha, cocaína, crack, tudo que aparecia. Passei mais de oito anos nas ruas, totalmente destruída, sem sonhos, sem vontade de viver. Passei por casas de recuperação aqui em Cruzeiro do Sul e em Porto Velho. Eu tive meus dois filhos de relacionamentos diferentes mas perdi tudo, inclusive o amor e a responsabilidade de ser mãe. Nas ruas eu já estava sentindo o cheiro da morte”, relata Artemizia.

“Eu cheguei em uma fase que eu já não estava mais dando conta deles. A droga já estava me dominando. Eu os deixava abandonados, ia usar droga, passava semanas fora e depois voltava pra casa. Eu vivia há cinco anos com uma pessoa, mas quando nos separamos, aí chegou a denúncia de que eu ia perder os meus filhos. A única coisa que me dava força para sair daquela vida e continuar eram meus filhos, Jonatam,de 12 anos, e Jemili de 17 anos.”

Emocionada, Artemizia conta que sua vida começou a mudar quando ela enfrentou a possibilidade de perder seus filhos. “Eles eram a única coisa que me dava força para sair daquela vida. E o Ministério Público e o Conselho Tutelar receberam mais de quatro denúncias