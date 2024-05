Morre o ator gaúcho Paulo César Pereio, aos 83 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ator Paulo César Pereio morreu na tarde deste domingo, 12 de maio, no Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, onde ele estava internado. O ator estava em tratamento de uma doença hepática e foi levado ao hospital durante a madrugada em estado grave.

Paulo César Pereio nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. Tem trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema, onde atuou em mais de 60 filmes.

O nome civil de Paulo César Pereio é Paulo César de Campos Velho. O nome Pereio vem de um apelido de infância. Diz ele:” Desde pequeno sempre andei de um modo diferente dos demais, como se jogasse o corpo pra frente. Então começaram a me chamar de “Nego véio” e então a minha irmã Rosa (Campos Velho, atriz e ex-diretora do Teatro de Arena de Porto Alegre) que era mais nova e não falava direito, começou a dizer: “Vevéio”, “Pereio”….E aí ficou Pereio.”

Pereio foi para Porto Alegre aos 12 anos de idade. Seu pai era militar e sua mãe trabalhava na Assembléia Legislativa do Estado. Ao lado de atores importantes, como Paulo José e Lilian Lemmertz, Pereio fez parte do ” Teatro de Equipe”, de 1958 a 1962, em Porto Alegre.

Seu início profissional, porém, foi em cinema. Paulo César participou de 100 filmes. O primeiro foi : ” Os Fuzis”, em 1964 e o último (até hoje- 2011) foi” Nossa Vida Não Cabe Num Opala”, em 2008.

Dentre essa centena de filmes, fez papeis de todos os tipos. Fez cinema novo, cinema marginal, pornochanchada, mas sempre procurando dar seu toque pessoal, em que há ironia, irreverência, espírito anárquico e deboche.

Citemos alguns: ” Terra Em Transe”, “Os Marginais”, ” O Bravo Guerreiro”, ” Sagrada Família”, ” Bang Bang”, ” O Capitão Bandeira Contra o Doutor Moura Brasil”, ” Os Inconfidentes”, ” Vai Trabalhar Vagabundo”,” Sagarana, o Duelo”,” A Estrela Sobe”,” As Aventuras Amorosas de um Padeiro”, ” A Queda”, ” Rio Babilônia”, ” Banana Split”, ” Gordos e Magros”, ” Bar Esperança”, “Vagas Para Moças de Fino Trato”,” Assim Era a Pornochanchada”, ” Tudo Bem”,” Eu Te Amo”, ” Noite”, “Um Filme 100% Brasileiro”, ” Dias Melhores Virão”, ” Navalha na Carne”, ” Árido Movie”, ” Harmada” , “Pereio, Eu Te Odeio”, ” Gatão de Meia Idade”, ” Noel” e inúmeros outros.

Pereio também fez bastante televisão. Começou na TV Tupi de São Paulo , em 1970, quando esteve na novela: “Simplesmente Maria”. No mesmo ano e na mesma emissora fez: ” Gordinha” e a seguir: ” Tempo de Viver”. Em 1975, o ator passou para a Rede Globo e fez: “Gabriela”. A seguir, por muitos anos, fez novelas apenas nessa emissora.

Em 84, entrou em: ” Partido Alto”. Em 85: ” Roque Santeiro”, Em 86, entrou na minissérie: ” Anos Dourados”. Em 87, fez a novela: ” Mandala”. Em 89: ” O Salvador da Pátria”. Em 94: ” A Viagem”. Em 2001, fez a minissérie: ” A Presença de Anita”. Em 2005, a novela: ” A Lua Me Disse” e ” Um Menino Muito Maluquinho”. Em 2007, fez a minissérie: ” Amazônia, de Galvez a Chico Mendes” e o seriado: ” Carga Pesada”, Em 2007, a novela: ” Duas Caras” e em 2011, fez o narrador de ” Amor Em Quatro Atos”.

Em 1975, Pereio ganhou o Kikito, de Melhor Ator Coadjuvante, pelo filme: ” As Aventuras Amorosas de um Padeiro”. Em 78, ganhou Melhor Ator Coadjuvante , no Festival de Gramado, por “Chuvas de Verão”.Em 1985, ganhou o Kikito como Melhor Ator, no filme: ” Noite”. E em 2003, os prêmios Saruê e o troféu Candango, por sua atuação em “Harmada”.

Pereio foi casado três vezes. A primeira foi com a atriz Nélia Tavares, e eles tiveram Lara. Depois com a atriz Cissa Guimarães, e eles foram pais de dois filhos: Tomás e João. Finalmente com Suzana César de Andrade, quando nasceu Gabriel. Ele criou, em 2008, uma campanha, visando a demolição do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, que segundo ele,” é uma interferência indevida na paisagem carioca. O morro é lindo. O Cristo atrapalha tudo”.

Fonte: Correio do Povo