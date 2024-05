Morre filho recém-nascido de Nadja Haddad no Dia das Mães: ‘Pior dor’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antonio, um dos filhos gêmeos de Nadja Haddad, morreu neste domingo (12). A apresentadora anunciou a perda nas redes sociais e lamentou a dor e o sofrimento em pleno Dia das Mães. Ela deu à luz Antonio e José no dia 25 de abril em um parto prematuro. Os dois estavam internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde então.

“Meu primeiro Dia das Mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu…

Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, Danilo Joan, pelo nosso José”, publicou Nadja no Instagram.

“Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento”, acrescentou Nadja.

“E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar… Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar”, concluiu ela.

Na última semana, Nadja falou com segurança sobre a recuperação dos filhos em entrevista ao Chega Mais, no SBT. Ela assumiu que não estava bem psicologicamente, mas esperava que os meninos deixassem o hospital em breve. Eles ficaram internados por conta da complexidade do parto prematuro.

“Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros. Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé”, refletiu ela.