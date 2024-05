Marechal Thaumaturgo celebra Dia das Mães com almoço e sorteio de diversos brindes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em alusão ao Dia das Mães, a prefeitura de Marechal Thaumaturgo, por meio da Secretaria de Assistência Social, antecipou a festa e realizou no sábado, 11,um almoço e sorteio de diversos brindes. Cerca de duas mil mães participaram da festividade, no Ginásio do bairro da União, organizada pela administração do prefeito Valdelio Furtado. Foram sorteados diversos brindes como máquina de lavar, ventilador, jogos de panela, televisores , geladeira e enxoval para cama.

“Vim e fiquei feliz de ganhar um prêmio. Revi amigas, almocei e vou levando um ventilador pra casa. Agradeço a prefeitura por esse dia ” conta Maria José de Souza.

“Estamos celebrando essa data tão especial, que é o dia das mães, às donas de um amor incondicional. E essa festa, a exemplo do que foi o ano passado, tem sido emocionante, repleta de carinho, alegria e gratidão, pois as mães de Marechal Thaumaturgo estão sendo homenageadas com esse almoço e brindes”, citou o prefeito