Cantoras compartilham imagens de alagação no Acre como sendo no RS

As cantoras Luísa Sonza, Preta Gil e Juliette divulgaram um vídeo em que pedem a solidariedade de seguidores para a doação de dinheiro às vítimas do desastre hidrológico no Rio Grande do Sul, neste sábado (11), que utiliza uma imagem feita no Acre.

No vídeo em que as artistas pedem doação são exibidas imagens de um pai salvando seus dois filhos em meio à correnteza em Rio Branco, durante a cheia do rio Acre e em igarapés em 2023, erroneamente associadas à tragédia no Rio Grande do Sul. Naquela ocasião, 27 mil pessoas foram atingidas.

O Rio Grande do Sul contabiliza, até o momento, 722 abrigos temporários, montados em decorrência das fortes chuvas, inundações e enxurradas que atingem o estado desde o fim de abril.

O levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do estado foi feito com base em informações das secretarias municipais de Assistência Social. Segundo as informações oficiais mais recentes, há um total de 81.170 pessoas em abrigos no RS. O número de cidades afetadas chega a 446 dos 497 municípios gaúchos.

O número de abrigos e de desabrigados ainda pode flutuar, explicou o secretário de Desenvolvimento Social do RS, Beto Fantinel, à medida que algumas pessoas voltam para suas casas ou as deixam, conforme a passagem das águas. “Os abrigos funcionam conforme a demanda dos atingidos, que varia de forma constante”, explicou.

Com informações da Agência Brasil.

