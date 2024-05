UOL: Ulysses está entre os deputados que usaram plenário para espalhar fake news

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma reportagem do UOL publicada neste sábado (11) relacionou deputados federais que usaram a tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília, para a disseminação de notícias falsas sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Entre os relacionados na publicação está o deputado federal do Acre, Coronel Ulysses Araújo (UNIÃO-AC). Coronel Assis (União-MT), Gilvan da Federal (PL-ES), Paulo Bilynksyj (PL-SP), General Girão (PL-RN), Caroline de Toni (PL-SC), Filipe Martins (PL-TO), também compõe a lista, todos do grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A fala flagrada de Ulysses pela reportagem de Isabela Aleixo e Felipe Pereira é: “A atitude do governo está sendo demonstrada, em primeiro lugar, pela ministra Simone Tebet, que disse que ainda não está na hora de os recursos chegarem”, disse o parlamentar acreano.

O argumento usado pelo Coronel Ulysses Araújo é um recorte da fala da Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, que se referia aos investimentos para a reconstrução das cidades que só podem ser estimados depois que as alagações acabassem. “Não vai faltar dinheiro pro RS, o dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o quê liberar porque nós não recebemos as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir porque a água não baixou”, afirmou a ministra.