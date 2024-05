Sala da ressonância magnética ainda não está pronta em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em janeiro deste ano o governo do Estado anunciou o início do trâmite para a instalação do 1° aparelho de ressonância magnética no Hospital do Juruá. Mas passados quatro meses, a sala que vai receber o aparelho ainda não está concluída. Por enquanto ao local ainda está com as paredes no cimento e fios pendurados.

No dia 19 de março uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde – Sesacre, veio à Cruzeiro do Sul para iniciar o trabalho da instalação do aparelho de ressonância magnética na unidade hospitalar. De acordo com o Assessor Técnico da Coordenação Regional de Saúde do Juruá/Tarauacá e Envira da Sesacre, Rafael Gomes, coube à Secretaria cuidar da parte elétrica da instalação do aparelho na unidade hospitalar. E à empresa Siemens, que ganhou a licitação, a adequação da sala, que contará com piso específico e blindagem. Só depois disso é que o aparelho será trazido para Cruzeiro do Sul.

Este será o primeiro aparelho de ressonância magnética da rede pública de saúde do Vale do Juruá. Deverá atender pacientes de Feijó à Marechal Thaumaturgo.

A ressonância magnética é um tipo de exame que permite ao médico ver as estruturas anatômicas, como os ossos e músculos, e até mesmo certos processos biológicos, sem a realização de procedimentos cirúrgicos ou que sejam mais invasivos.