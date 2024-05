“Marcus nunca foi de esquerda”, diz Henry Nogueira

O PASTOR HENRY NOGUEIRA (foto) que se apresenta como um legítimo candidato a prefeito de Rio Branco pela esquerda, disse ontem ao BLOG que ao contrário do que falam, o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) “nunca foi de esquerda”, por isso a decisão da sua candidatura. “A esquerda não pode ficar sem um nome na disputa de Rio Branco, e eu represento este segmento, porque sempre disputei eleição por partido de esquerda, na ex-Frente Popular do Acre”, enfatiza Henry. Nega que seja uma decisão isolada disputar a prefeitura, e revelou ao BLOG que tem o aval da direção nacional do PSOL, através do deputado federal Guilherme Boulos, com quem já teve um encontro. O que falta agora é uma conversa da direção nacional do PSOL com o REDE, para alinhar a minha candidatura para a prefeitura, disse Henry. Lembrou que embora o PSOL esteja numa Federação com o REDE, a palavra final é do PSOL. “Comigo disputando a prefeitura, o debate não ficará só restrito aos buracos da cidade, será mais amplo”, concluiu Henry Nogueira.

ESCOLHA DA EXPERIÊNCIA

POR decisão dos partidos que integram a coligação com o MDB, o coordenador da campanha do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) será o ex-deputado federal Flaviano Melo, calejado de várias disputas para o parlamento e executivo. O velho lobo conhece o caminho das pedras.

PODE CUSTAR CARO

O PRIVILEGIAMENTO das candidaturas dos ex-secretários Joabe Lira e Sheila Andrade para vereador de Rio Branco, ainda vai custar caro para a candidatura do Tião Bocalom.

SONHAR, NÃO CUSTA NADA!

O PCdoB e o PT podem até apresentarem nomes como opção na chapa do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), mas não serão aceitos. Os argumentos dentro do MDB são de que a indicação de um nome de esquerda, traria consigo o desgaste e reforçaria a tese de que a candidatura do Marcus seria um complemento do PT ou PCdoB.

COMPORTAMENTO ÉTICO

QUEM tem um comportamento ético sobre a indicação do vice de Marcus Alexandre (MDB), é o senador Sérgio Petecão (PSD), para quem, cabe só ao Marcus dizer quem quer de vice.

SERÁ UM DESASTRE

CASO se confirme a desativação da ETA por problemas de desbarrancamento, e isso prejudique os 60 mil moradores da capital, como alertou o próprio prefeito Tião Bocalom; será um desastre não só para a população, mas para a gestão do Bocalom, que errou em receber o SAERB. Deveria ter deixado com o governo, mas como não escuta ninguém…

PERGUNTA NO AR

UM VELHO amigo da política, me fez ontem o seguinte comentário: “Se o Alysson Bestene não foi aceito pela população para prefeito, com números ínfimos registrados nas pesquisas, não vai ser agora como vice que vai ajudar a campanha do Tião Bocalom.”

FORA DA FOTO

O SENADOR Alan Rick (UB) não é nenhum tapado, sabe que está fora do cenário montado pelo senador Márcio Bittar (UB), para apoiar a candidatura do prefeito Tião Bocalom (PL) e da foto para 2026. A não ser que queira ser bucha de canhão.

FOI CIRÚRGICO

O deputado federal Eduardo Veloso (UB) foi cirúrgico ao não aceitar uma secretaria de estado. É um cargo que só resulta em desgaste e tira votos.

ENTRAR DE CABEÇA

PARA a chapa do PSD eleger um vereador, o senador Sérgio Petecão (PSD) terá que bancar uma forte estrutura de campanha para os candidatos, ou ficará zerado na Câmara Municipal de Rio Branco.

SÓ ISSO JÁ É POLÍTICA

OS organizadores da Marcha para Jesus dizem que o ato não será político e que nenhum parlamentar usará da palavra. Puro eufemismo. Só de ter parlamentar e candidato a prefeito no palanque; sob a desculpa que receberão bênçãos, isso por si já é um ato político. Pura hipocrisia.

QUANTO MAIS CABRA….

QUANTO mais candidato a prefeito de Rio Branco, maior é a opção de escolha dos eleitores. Por isso, é legítimo o Pastor Henry Nogueira PSOL) ser candidato a prefeito de Rio Branco. Quanto mais cabras, mais cabritos, diz o velho ditado.

TUDO TEM SEU TEMPO

O PT E O PCdoB tiveram o seu tempo em Rio Branco. Foram longos anos governando juntos o município. Mas vivem hoje uma fase de desgaste agudo. Por isso não deveriam nem ter uma pauta de querer indicar o vice do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). Hoje, indicar um vice é puxar para baixo o aliado.

PESO ZERO

SEM uma chapa de candidatos a vereador de Rio Branco, o PDT se aliar a um outro partido não vai ajudar em nada o candidato a prefeito de quem for se aliar. Quem cava voto para a candidatura de prefeito é o candidato a vereador.

NÃO APOSTO NA HIPÓTESE

NÃO aposto na hipótese de que o governador Gladson Cameli será afastado do governo, no julgamento do próximo dia 17; acredito que deve ser tornar réu pelo pedido da PGR. O Gladson não opôs nenhum obstáculo às investigações da Ptolomeu para seu afastamento.

SEM CABIDE, PERDE A GRAÇA

O ex-vereador Cabide ainda não se manifestou se será candidato a vereador. Campanha sem o Cabide perde um pouco da graça. Mas teremos a Roselane da Bicicleta.

TODA CAMPANHA

EM toda campanha, esse é um fato que acontece: quando um candidato a vereador sente que o seu candidato a prefeito vai perder, deixa de pedir votos para o cabra, e procura fazer acordo com quem aparece como possível ganhador. É a chamada perspectiva de poder.

FRASE MARCANTE

“Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova”. Mahatma Gandhi.