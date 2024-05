Felipe Bronze reage a assalto, aponta arma para bandido e fica ferido

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Felipe Bronze sofreu um assalto a mão armada na sexta (10), no Rio de Janeiro. O chef levava sua avó ao médico quando foi abordado por dois bandidos dentro de seu carro. Ao tentar imobilizar o criminoso, ele levou socos e coronhadas de um comparsa e ficou ferido. Seu carro foi levado pela dupla. O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia da Praça da Bandeira.

O apresentador do Top Chef Brasil apareceu com vestígios de sangue na camiseta em um vídeo publicado no Instagram. A emboscada aconteceu após um dos bandidos bater no retrovisor do carro de Bronze. Ele abriu a porta para arrumar o espelho e foi rendido. “Roubaram meu carro, me deram umas coronhadas na cabeça. Eu reagi muito mal”, lamentou.

“Eu fui rendido, no susto reagi tentando desarmar o cara. Apontei a arma para ele, com a própria força dele, reflexo de defesa pessoal. Aí veio o outro cara, que estava armado também, e botou uma arma na minha barriga, me deu um soco na cabeça”, acrescentou.

O chef conseguiu levar a avó para uma consulta e checou seus ferimentos na emergência. “Foi só um sangramento, não precisou dar pontos”, disse. A tomografia também não detectou complicações por conta da coronhada.

“Me deram umas coronhadas, sangrei um pouquinho. Reagi muito mal, apontaram a arma pra mim no chão, foi o maior susto que levei na minha vida. Não façam isso, foi uma burrice imensa”, lamentou.

Ao G1, a Polícia Civil informou que o cozinheiro prestou depoimento e foi encaminhado para exame de corpo de delito em seguida. Felipe Bronze publicou fotos de seu carro nas redes sociais e pediu ajuda para encontrar o veículo.

“Diligências estão em andamento para identificar os autores do crime. O inquérito será encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia (Praça da Bandeira), que dará continuidade à investigação”, informou a polícia em nota.