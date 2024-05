Dado Dolabella e Zilu Godoi são separados em show de Wanessa Camargo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dado Dolabella e Wanessa Camargo reataram o namoro depois de um breve término após ela deixar o BBB 24. A cantora voltou aos palcos na madrugada deste sábado (11), em São Paulo, e levou o companheiro e a mãe para o evento. Apesar de respeitar a decisão da filha, Zilu Godoi recusou contato com o genro e disse que não aprovava a união. Os dois ficaram em camarotes separados.

A voz de Shine it On abriu a turnê Caça Like na casa de shows Audio, na Barra Funda. Antes de subir no palco, a artista conversou com a imprensa e revelou que havia voltado com Dolabella. O vencedor de A Fazenda chegou uma hora depois da cantora e, ao comentar sobre a relação com a sogra, a desejou um “feliz Dia das Mães”.

Zilu não retribuiu as palavras do cantor: “Obrigada, mas não quero. Eu respeito pra caramba, respeito a decisão dela, mas eu tenho direito… Eu falei ‘a decisão é sua, filha. A escolha é sua. Seja feliz do seu jeito’. Mas se eu aprovei aí já é outra coisa. A gente não tem quem tem que aprovar, né? Quem tem que aprovar ela é ela”.

Wanessa subiu no palco de madrugada, quando parte de sua família e amigos já estavam em um camarote fechado exclusivamente para os convidados. O contato entre sogra e genro, no entanto, azedou. Zilu permaneceu com os ex-BBBs em um dos setores, enquanto Dolabella ficou separado em outro camarote.

Ao Gshow, Wanessa disse que ela e o namorado querem dar os próximos passos sem “precisarem contar tudo” sobre sua vida. Eles já haviam sido flagrados juntos, e ela planejava revelar a decisão.

“A gente reatou, sim. A gente conversou bastante. E a gente está tendo mais uma chance pra gente, porque não é uma história de alguns dias atrás. E a gente sempre pode batalhar pelo amor”, contou ela ao Gshow. Dolabella concordou com a companheira: “O amor sempre vence. Ele tem que ser vivido até a última gota”.

Os participantes do BBB 24 estavam em peso no show. Yasmin Brunet, Giovanna Pitel, Fernanda Bande, Lucas Buda, Nizam Hayek, Giovanna Lima, Michel Nogueira, Lucas Luigi, Marcus Vinicius, Lucas Pizane, e Raquelle Cardoso, que cantou com Wanessa, apareceram no evento. Também prestigiariam o ator Diego Martins, e os cantores WL e Paula Mattos.