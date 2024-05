Aberta 13ª edição da Superliga, maior competição de futebol amador do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com um total de 48 equipes, sendo 30 de Rio Branco e 18 do interior, foi aberta na noite desta sexta-feira, 10, no estádio Florestão, a 13ª edição da Superliga, maior competição de futebol amador do Acre.

Nedson Mendes, o “Nedson Superliga”, empresário, diretor esportivo e presidente da Superliga, disse que não se trata apenas de uma competição esportiva, mas de proporcionar oportunidade de manter os jovens longe da criminalidade.

“A nossa bandeira é ver jovem jogando bola em vez de estar no mundo da criminalidade, e ver jovem sendo revelado através do futebol amador”, afirmou Nedson, acrescentando que acabou de levar um jogador acreano para treinar no CT do Flamengo (RJ).

Na abertura da competição, aconteceu o concurso de Musa da Superliga, que esse ano foi vencido pela jovem Jennifer Lopes, representante da equipe denominada Croácia, que ganhou um Iphone 15 de premiação.

De acordo com a organização, cerca de 7 mil pessoas prestigiaram a abertura da competição nas arquibancadas do Florestão.