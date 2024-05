VÍDEO: Léo Santana se desespera e relata pane em avião

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Léo Santana usou as redes sociais para compartilhar um momento tenso que viveu nesta quinta-feira (9). O dono do hit “Perna Bamba” usou sua conta no Instagram para dizer que o avião que o levaria ao Pará para a realização de um show apresentou um problema hidráulico logo após decolar. O piloto precisou intervir para que o avião pousasse em segurança.

No vídeo publicado nos stories, Léo Santana relatou os momentos de tensão que viveu dentro da aeronave. “[Estou] dentro do avião aqui, rodando sobre Salvador. Simplesmente decolamos, e foi só o tempo do avião estabilizar começou uma sirene aqui, que a gente nunca tinha ouvido”, explicou o artista na gravação.

Ele seguiu com seu relato. “Fui perguntar ao comandante [se estava tudo bem], ele explicou que alertou para ele ali um comando hidráulico e ai tamo rodando no céu de Salvador porque precisa queimar um pouco de combustível porque a aeronave está com exceso de peso, então tem que queimar no ar pra poder pousar. E é isso”, encerrou o artista, com olhar sério.

Apesar do susto, tudo ficou bem. O avião precisou fazer um pouso de emergência para que Léo Santana trocasse de aeronave e seguisse seu destino. Ele mandou um recado aos fãs de Xinguará, local onde seria feito o show: “Pessoal, já aviso que terá um pequeno atraso, mas estaremos aí com fé em Deus pra cumprir nosso show, beleza?”. O cantor subiu ao palco poucas horas depois do susto.

