Roberto Duarte fiscaliza obras do anel viário de Brasiléia-Epitaciolândia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) realizou, na manhã desta sexta-feira (10), uma vistoria técnica na obra da ponte do anel viário de Brasiléia. A obra estava paralisada pelo governo estadual; agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT) assume o trabalho para concluí-la este ano. O parlamentar está representando a Comissão Externa de Fiscalização das Obras Paralisadas e Inacabadas da Câmara Federal.

Roberto Duarte reafirmou o compromisso da Comissão Externa em fiscalizar essas obras paralisadas no Acre. “Viemos a Brasiléia verificar a situação da ponte do anel viário e, além disso, realizamos um seminário na Câmara de Vereadores daqui e debatemos toda a obra do anel viário, que é de suma importância para o alto Acre”, destacou o parlamentar.

Anúncios

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, agradeceu a vistoria. “Primeiramente, quero agradecer ao deputado Duarte por ser o campeão no envio de emendas para Brasiléia e, logicamente, agradecer pela fiscalização que está sendo feita nesta obra inacabada da ponte do anel viário. Essa obra vai além do aspecto comercial, é uma obra humanitária. Essa ponte acabará com o isolamento de Brasiléia durante os períodos de enchentes”, salientou a gestora.

Também participaram da vistoria a Presidente do Deracre, Sula Ximenes, o deputado estadual Tadeu Hassem, o superintendente do DNIT Ricardo Araújo e ítalo Lopes da Seop.