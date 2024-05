PSD de Petecão e PCDoB de Edvaldo disputam abertamente indicação de vice de Marcus

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente do PCdoB no Acre Eduardo Farias e o senador Sérgio Petecão disputam abertamente a indicação de vice para chapa do pré-candidato à prefeitura de Rio Branco Marcus Alexandre (MDB), que reuniu os 10 partidos da aliança nesta sexta-feira (10) para apresentar seu plano de governo.

De acordo com Eduardo Farias, que também preside a federação composta por PCdoB, PV e PT (FEBrasil), o interesse dos partidos da coligação para a indicação do vice é natural. “A federação como um todo tem essa expectativa, nosso interesse é natural porque fazemos parte da aliança e entendemos que a vaga de vice deve ser disputada entre esses partidos e achamos que é nosso direito também querer participar deste debate, mas Marcus Alexandre é quem dá a palavra final. Queremos um vice que não atrapalhe, que seja colaborativo, e acho que temos nomes para isso”, afirmou Farias.

Ao falar sobre o assunto, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), defendeu que o nome só seja discutido a partir da segunda quinzena de junho, mas não escondeu a intenção de participar da discussão. “Temos bastante tempo, não temos pressa. Mas não faltarão boas alternativas, no momento da discussão nós vamos colocar os nossos nomes”, defendeu.

Já o senador Sérgio Petecão (PSD), ao falar sobre uma indicação ao cargo, disse que o vice ou a vice de Marcus Alexandre deve compartilhar de suas características. “Eu queria indicar minha esposa, meus filhos, minha avó, todo mundo, mas não é assim. O PSD tem interesse em participar dessa discussão, agora quem vai ser é uma decisão do prefeito, porque é um casamento. Tem que ter identificação, falar a mesma língua, que pense a política de forma igual. Agora, a Marfisa circula no PSD de forma autônoma, essa decisão não é só do Petecão, é do grupo”, disse o senador.