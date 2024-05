O destino de Gladson Cameli na “Operação Ptolomeu”

O JULGAMENTO do governador Gladson Cameli, no próximo dia 15, em sessão especial do STJ, pode decidir o seu destino político. A Procuradoria Geral da República, que apresentou a peça da denúncia, pede o seu enquadramento em vários supostos crimes contra a administração pública e o seu afastamento do cargo. É muito improvável que aconteça o afastamento do cargo, pela ausência de um relevante fato novo. Mas é, extremamente provável que, os ministros do STJ, aceitem o pedido da PGR na parte dos supostos crimes; e o torne Réu de uma ação. Podem não aceitar o pedido da PGR, mas isso seria um ponto fora da curva, tão grande é o número de provas. Se tornando Ré, isso lhe dará o direito da ampla defesa, e no final, dois desfechos podem acontecer: ser absolvido ou condenado. Se absolvido, é uma vitória; mas se condenado pode ser um caminho aberto para se tornar inelegível, em 2026. Em Direito, todas as variáveis têm que ser previstas. O certo é que o julgamento do Gladson, dia 15, deverá mexer com o seu destino político.

VOTO SOLITÁRIO

O PASTOR Henry Nogueira (PSOL), dificilmente, será candidato a prefeito da capital, como pretende. O porta-voz da Federação REDE\PSOL, Inácio Moreira, disse ontem ao BLOG ser a posição de Henry um ato isolado. Só tem seu voto no diretório. Henry, segundo outra fonte, é incentivado pelo ex-governador Tião Viana (PT).

ARGUMENTO DE ESQUERDA

HENRY usa como argumento para a sua candidatura, que a esquerda precisa ser representada por um candidato a prefeito da capital, e que Marcus Alexandre (MDB) “nunca foi de esquerda”. A confusão está formada na Federação REDE\PSOL.

QUE É UMA VERGONHA, ISSO É…

DEPOIS de 20 anos no poder, a esquerda não ter um candidato próprio a prefeito de Rio Branco, que é algo vergonhoso, isso é um fato.

ATÉ TERRENO NA LUA

NADA de novidade na aprovação do chamado Projeto Rueda, que criou uma secretaria para dar de mimo ao suplente de deputado federal, Fábio Rueda. A base do governo está tão amarrada com cargos no governo, que se o Gladson mandar um projeto loteando a Lua, vai passar folgado.

SE LIVRAR DO PESO

“VOCÊS da imprensa não estão entendendo nada. Quando o Gladson coloca o Alysson Bestene (PP) de vice do Bocalom, é porque quer se livrar de carregar na campanha o peso da rejeição popular do Alysson, e o colocou nos ombros do Bocalom, como um presente de grego”. De um deputado da base do governo, hoje (10), num papo no supermercado Araújo.

FORA DE COGITAÇÃO

DEPOIS de toda a humilhação que sofreu no PP, não há clima para que a deputada federal Socorro Neri (PP) venha apoiar a candidatura de Tião Bocalom (PP) para novo mandato. O natural seria apoiar o Marcus Alexandre (MDB), aliás, sua família tem história no MDB. Apoiar o Bocalom seria uma desmoralização.

COISAS DISTINTAS

SOBRE nota ontem falando do forte trabalho parlamentar da deputada Antônia Sales (MDB), no Juruá; saiu no seu lugar o nome da Jéssica Sales (MDB). Da deputada Antônia conheço o trabalho porque cubro a ALEAC; da Jéssica não posso falar nada por desconhecer as suas ações para a região do Juruá. Só isso.

SÓ FALTA DIZER

O prefeito Tião Bocalom deveria ter a urbanidade de reconhecer quando o governo do Lula manda recursos ou atende seus projetos; mas, de forma ingrata, é incapaz de citar o Lula. Daqui há pouco, ele vai falar que foi o Bolsonaro que mandou. E o PT do estado não faz uma manifestação. O Jorge Viana, por exemplo, está mais preocupado com o seu imenso e viçoso cafezal, que com o destino da eleição municipal. A impressão que fica é que torce pela derrota do Marcus Alexandre (MDB), para não perder o posto de maior líder da oposição. Não duvido de nada.

CHIADEIRA

COMEÇOU a chiadeira de candidatos a vereador da base do prefeito Tião Bocalom, com o esquema de candidato a prefeito que têm as candidaturas para vereador dos seus queridinhos Joabe Lira (UB) e Sheila Andrade (REPUBLICANOS). Esquemas portentosos. Não adianta o choro, porque o foco na PMRB é eleger ambos e bem votados.

CONVERSA PARA BOI DORMIR

O ALYSSON BESTENE (PP) só será candidato a vice-prefeito na chapa do Tião Bocalom (PL), por determinação do Gladson ao PP. O resto é conversa mole para fazer o boi dormir.

VENTO MUDA DE DIREÇÃO

PARA deputada federal Lana Vaz (PSB) teve 2 milhões de reais do Fundo Eleitoral na campanha, e uma votação decepcionante. Como candidata a vereadora, conta com fortes esquemas particulares lhe ajudando. Vamos ver se desta vez consegue se eleger. A conferir.

ISSO É DA POLÍTICA

UM VICE não é decisivo para ajudar um candidato a prefeito ou a governador a vencer a eleição; mas pode ter forte influência na derrota. Essa é uma das máximas da política.

ERRO PRIMÁRIO

A prefeita Néia (PDT) passou seu mandato em Tarauacá brigando com o Ministério Público, num erro primário, Isso vai lhe render uma série de problemas jurídicos no futuro.

SEM CHANCE

PERGUNTEI ontem ao presidente do MDB, Flaviano Melo, se havia alguma chance do Marcus Alexandre (MDB) ter um vice de esquerda na chapa, e a resposta foi curta: “Chance zero”.

QUEM DIRIA!

QUEM imaginava um dia ver o PT sem candidato próprio a prefeito de Rio Branco, e o PP ser transformado num puxadinho do PL… Coisas da política.

ATUAÇÃO MARCANTE

A VEREADORA Elzinha Mendonça (PP) teve uma atuação marcante no mandato, ao não aceitar cargos na gestão do prefeito Tião Bocalom; e se dedicar, com afinco, em fiscalizar os atos do prefeito. Por isso, tem moral para pedir votos para sua reeleição. E para ser contra a sua reeleição.

MENOS DO QUE ENTROU

CONFIRAM após a eleição municipal: o PP vai sair menor do que está entrando nessa eleição de prefeito.

PROJETO RUEDA

O PCdoB estuda entrar com uma ação para derrubar a criação de uma secretaria para dar de presente ao Fábio Rueda, sob argumento que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a primeira vez que vejo uma secretaria ser criada para bancar um acordo político.

FRASE MARCANTE

“Não vemos as coisas como são, mas como somos”. Ditado americano.