Federação de Teatro do Acre celebra 46 anos com Festival na Concha Acústica

Em celebração a mais uma Semana Municipal de Teatro e em comemoração aos 46 anos da Federação de Teatro do Acre, a Fetac realiza, nesta sexta-feira, 10, uma vasta programação com o programa Festival Cultural na Concha Acústica, localizada no Parque da Maternidade, no bairro Capoeira, em Rio Branco.

A ação contará com 17 apresentações culturais e terá como apresentadores Nilda Dantas e Douglas Melo.

Lenine Alencar, presidente da Fetac, destaca a importância desse momento, segundo ele, bastante singular, pois, na ocasião, estarão reunidas várias linguagens artísticas, culturais, no mesmo espaço.

“Esse momento da celebração do Dia Municipal do Teatro, que foi dia sete, e do aniversário da Federação de Teatro, como parte dessa programação, a gente fica muito feliz por poder estar reunindo todas essas linguagens culturais. Considerando que a Federação de Teatro foi importante para o alicerce de organização de todos os demais segmentos culturais, e também um alicerce para criação das políticas públicas de cultura, tanto municipais, estaduais e nacionais”.

Uma das coordenadoras da ação e integrante da Fetac, Cláudia Toledo, reforça ainda que o evento de hoje envolve a união de artistas filiados e valoriza as linguagens artísticas e da cultura como um todo.

“Esse evento hoje marca muito essa diversidade, porque a FETAC é resistente e tem 46 anos de resistência, e é justamente isso, são essas ações. É chegar lá no município de Tarauacá e fazer um festival de teatro, é de está aqui hoje, nesse espaço grandioso, que é a Concha Acústica, para trazer esse povo para prestigiar não só os antigos, mas também os jovens, essa diversidade de linguagens e também de pessoas, é o direito à cultura, à arte e de ter acesso a tudo isso”.

O projeto conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), da Prefeitura Municipal de Rio Branco, e tem apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e parceria com o Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc).

