Evangélicos fazem “esquenta” da Marcha para Jesus em Rio Branco

A Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) promove nesta sexta-feira, 10, o encerramento das “30 horas de adoração”. O culto de intercessão acontece na Praça da Revolução, em Rio Branco.

Desde a última quinta-feira, 9, uma reunião de intercessão profética, que está sendo considerada por muitos como “o esquenta da marcha para Jesus”, reúne fiéis de várias denominações no centro da capital. O evento conta com a participação de 30 igrejas envolvidas no revezamento de adoração, que este ano promete chegar às 30 horas consecutivas de clamor.

São 30 bandas em adoração a cada uma hora. “O esse evento começou ontem (9) às 18 horas e vai até a meia-noite, o evento termina com a intercessão e a oração, como um preparativo para a marcha para Jesus, mas não só pela marcha, mas também pela sociedade, pela comunidade, pelos últimos acontecimentos que o nosso país tem enfrentado”, disse o Pastor Antônio José, que o líder da igreja Apostólica Acreana.

Paralelo ao culto de adoração, os comerciantes da economia solidária, que estarão vendendo seus produtos até domingo, 12, apoiam eventos dessa natureza para a movimentação do comércio na capital.

“Para nós é uma ajuda muito grande, um complementa o outro e isso rende muito para o nosso Estado. Então, nós precisamos desses eventos”, disse Mirlene Fernandes, que é artesã.

A Marcha para Jesus acontece no sábado, 11, a partir das 15 horas, com a saída na Gameleira e a chegada no estacionamento do Arena Acreana.