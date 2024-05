Coronel Ulysses destina R$ 500 mil para ampliar programa de saúde de policiais civis do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Garantir a saúde física e mental, o bem-estar e a prevenção de doenças do servidor policial (civil, militar e penal) tem sido uma das preocupações do mandato do deputado Coronel Ulysses (União–AC). Nesse sentido, Ulysses destinou R$ 500 mil em emendas especiais para o Programa Qualivida da Polícia Civil do Acre e, ainda este ano, indicará emenda para a construção das policlínicas da Polícia Militar e Civil.

O repasse da emenda e a destinação dos recursos para a construção das policlínicas foi comunicado na quinta-feira (9) ao delegado-geral da Polícia Civil do Acre Henrique Maciel e ao presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) Alexandre Nascimento de Souza, durante vista à sede da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Este ano, Ulysses já destinou R$ 21,1 milhões para investimentos e modernização do sistema de Segurança Pública do Acre. Do total, R$ 16,3 milhões são destinadas a ações da Secretaria de Segurança, e R$ 4,9 milhões para a Polícia Civil, ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia Militar do Acre. É a primeira vez que um parlamentar do Acre destina uma importância tão expressiva de recursos para serem investidos na segurança e no bem-estar da população acreana.

De acordo com Ulysses, a construção das policlínicas da Polícia Civil e da Polícia Penal acreanas representa um marco na valoração profissional desses dois segmentos da segurança pública. “E no que depender de nosso mandato, as duas policlínicas serão uma realidade em curto período”, ressaltou o deputado.

Atualmente, os policiais militares e bombeiros do Acre já possuem serviços de saúde. E Ulysses já repassou, este ano, recursos de emendas para aquisição de equipamentos de saúde para o Corpo de Bombeiros e a reformas das instalações da Policlínica da Polícia Militar acreana. As ações de Ulysses decorrem do fato dele reconhecer a importância da saúde física e mental para o exercício das atividades policiais.

Ulysses conhece programas de saúde da Polícia Civil do Distrito Federal

Acompanhado de Maciel e Nascimento, Ulysses esteve no local para conhecer os programas de saúde colocados à disposição dos policiais brasilienses pela moderna Policlínica da PCDF. No próximo dia 28 está prevista uma visita às instalações da unidade de atendimento.

O ex-secretário de Segurança Pública do Acre Paulo Cezar Rocha dos Santos também participou do encontro. Na sua gestão, Paulo Cezar deu ênfase ao Centro de Integrado de Atendimento Biopsicossocial (CIAB), potencializando as ações para assegurar aos policiais saúde e bem-estar.

“Viemos conhecer detalhes dos programas de saúde que a PCDF oferece a policiais e servidores. A nossa ideia é implantar um modelo idêntico para beneficiar os policiais militares, civis e penais do Acre”, disse Ulysses. Conforme o deputado, a saúde e o bem-estar dos policiais são elementos indispensáveis para que eles possam no exercício de suas atividades prestar serviços cada vez melhores.

De acordo com Henrique Maciel, Ulysses tem contribuído significativamente para a melhoria e modernização do sistema de segurança do Acre, com os repasses de emendas em valores expressivos. “E, agora, no caso da construção das policlínicas, não será diferente”, pontuou Maciel, acrescentando que a melhoria dos serviços de saúde aos policiais civis é uma das prioridades da atual gestão.

Alexandre Nascimento, do Iapen, também reconheceu o empenho de Ulysses em destinar recursos para a construção de uma policlínica aos policiais penais do Acre. Segundo ele, a policlínica é um dos projetos de sua gestação, “e, com certeza, por meio do trabalho incansável do deputado Ulysses, a policlínica será realidade”.