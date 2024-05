Anitta critica e cobra Congresso sobre políticas de proteção da natureza; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anitta compartilhou nesta sexta-feira, 10, um vídeo cobrando o Congresso Nacional sobre as decisões em relação às políticas de proteção da natureza – ressaltando também as chuvas que arrasaram o Rio Grande do Sul.

Na legenda, a artista afirma que “o Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país. A consequência está aí. É hora de dar um basta. Meu pedido hoje, além de continuar ajudando as vítimas, é para gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente”.

Na publicação, ela citou o perfil do Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (PSD), mas destacou que não conseguiu marcar o Presidente da Câmara Arthur Lira (PP) na publicação porque foi bloqueada por questões ambientais anteriores.