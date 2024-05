Cruzeiro do Sul ganhará rotatória no local com maior índice de acidentes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e a diretora do Departamento Estadual de Trânsito- Detran, Taynara Martins, assinaram nesta segunda-feira, 6, a ordem de serviço para a construção da rotatória no encontro das avenidas 25 de Agosto e Copacabana.A ação é fruto de convênio entre o governo do Estado, por meio do Detran e a gestão municipal, via Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – Sentrans, com investimento de R$ 700 mil.

A iniciativa visa organizar o trânsito, melhorar a fluidez do tráfego e garantir a mobilidade no local, onde acontece a maior parte dos acidentes de trânsito da cidade. Segundo Taynara Martins, foram registrados 45 acidentes no local nos últimos 5 anos.

“Aqui passa toda a rede elétrica da área, e fizemos um estudo primeiro. Esse é um local que mais acontece acidente em Cruzeiro do Sul, desde 2019 já foram 45. Depois do centro, essa região é a que mais concentra fluxo de pessoas, por isso a obra é tão importante”, pontou ela.

A obra terá duração de 30 dias. No local também será feito o paisagismo, possibilitando alem da segurança do trânsito, uma melhor estética para o espaço.

“Essa obra é muito importante para todas as categorias que circulam diariamente por aqui e para a população de cruzeiro do sul, então estamos muito agradecidos ao nosso prefeito Zequinha Lima e ao nosso governador Gladson Cameli”, pontuou o presidente do Sindicato dos Condutores de Transportes Alternativos, Aldeane Barbosa.

“Essa é mais uma de tantas parcerias que temos realizado durante esses três anos com o governo do estado e hoje estamos oficializando mais essa com o Detran na pessoa da presidente Taynara. Aqui é um local que tem apresentado problemas no que diz respeito a acidentes de trânsito, por isso agradeço ao governo do estado por ter essa sensibilidade com o trânsito do município. Nesses últimos três anos o trânsito tem apresentado melhorias significativas e estamos investindo cada vez mais em sinalizações e faixas de pedestres. Essa obra além de embelezar mais a cidade, vem para prevenir que acidentes aconteçam”, finalizou o prefeito Zequinha Lima.