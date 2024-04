Começa hoje na Usina de Arte a sétima edição do Fórum de Dança do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Organizado pela Associação de Dança do Acre (Asdac) e financiado pela Fundação Elias Mansour, começa hoje (25) o VII Fórum de Dança do Acre, a partir das 19 horas, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco.

Com objetivo de valorizar os trabalhos locais, a mostra dividiu as produções em duas categorias: interprete criador, quando o bailarino cria sua própria coreografia baseada em pesquisa, vivência própria e experiências, e a categoria de dança livre que abrange qualquer modalidade que não seja criação própria.

A abertura, na noite de hoje, conta com espetáculo usuários da Cia. Fluxo de Dança e em seguida apresentação dos intérpretes criadores.

O evento vai até o próximo domingo. No sábado, também a partir das 19h haverá o 2º Aulão da ASDAC com diversos ritmos desde a dança do ventre, dança cigana, samba, bachata, swingueira, forró, entre outros, e será aberto ao público. O encerramento do Fórum para o público em geral se dará com o 2º Baile Dançante da ASDAC conduzido pela banda Pegada Prime.