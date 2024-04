Mãe de Gladson dá “carão” em Ribamar: “Foi só sentar na cadeira que mostrou quem é”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O atrito público entre o Palácio Rio Branco e o Tribunal de Contas do Estado do Acre no episódio em que a corte de contas recomendou a suspensão dos efeitos do Decreto nº 11.457, que reduz o espaço de tempo para promoção de militares e que o governador Gladson Cameli anunciou que não vai acatar o pedido, ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 24.

É que a mãe do governador, Linda Cameli, resolveu expor uma situação que era latente, mas que os corredores palacianos evitavam expor: o descontentamento com o Conselheiro Ribamar Trindade, que foi indicado ao cargo por Cameli e que atualmente preside o TCE, e que ultimamente tem sido uma espécie de “calo” para a gestão estadual por ser contrário a uma série de demandas do governo.

O desabafo de Linda Cameli foi exposto na charge do dia, publicada pelo ac24horas em sua página no instagram, onde Linda demonstra seu descontentamento. Na imagem editada pelo jornal, Ribamar aparece puxando a orelha de Gladson, o que deixou a mãe chateadada. “E tá no cargo pq Gladson colocou . Foi só sentar na cadeira que mostrou quem é. Não gosto desse Ribamar”, disse Linda.

Mais comedido, na noite anterior, em uma solenidade de promoção de militares, Cameli afirmou que não iria acatar a recomendação do TCE pois estaria embasado em um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. “Não vou acatar. A nossa equipe vai conversar com o Tribunal de Contas para chegarmos a um meio termo. Estou respaldado pela nossa Procuradoria-Geral do Estado e o ato é uma promessa, uma forma de valorizar nossos militares”, disse o governador, sem demonstrar um descontentamento direto contra Ribamar, responsável por expedir a recomendação contra o ato governamental.