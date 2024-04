Seis dias após ganhar R$ 2,9 milhões, Davi continua com dívidas de quase R$ 15 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Vencedor do “BBB 24”, Davi Brito embolsou um prêmio de R$ 2,9 milhões, o maior valor pago pelo programa em todas as edições. No entanto, além de ajustar sua vida pessoal que passa por turbulências pós-reality, o baiano, que era motorista de aplicativo antes de entrar no programa, precisa quitar as dívidas que ainda tem em seu nome. Somando, os débitos do campeão chegam a quase R$ 15 mil.

O EXTRA descobriu que Davi tem pendências bancárias com o Banco do Brasil que giram em torno de R$ 10.400, contraídas em diferentes momentos no ano passado, entre financiamentos, falta de pagamentos de cartão de crédito e adiantamento de contas. O baiano também possui dívidas com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.004.

A menor pendência do ex-motorista de aplicativo é com uma financeira, no valor de R$ 73. As dívidas mais antigas, contraídas em 2021, são no valor de R$ 238 que ele deve ao Banco Nubank, e R$ 3.245 de um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.



Nos últimos dias, fãs do brother acompanharam as polêmicas sobre seu relacionamento com Mani Rego. Um dos questionamentos é se o baiano decidir se separar, a mulher dele teria direito a parte do prêmio de R$ 2.920.000 que ele ganhou no programa.

Segundo a advogada e especialista em Direito da Família Miriane Ferreira, sim, Mani terá direito a metade do que o brother conquistou durante sua passagem pelo reality show, caso haja separação.

“Como eles moram juntos, sem nenhum papel, o regime de bens dele é da comunhão parcial de bens. E nesse regime, tudo o que for adquirido durante a união, inclusive prêmios, vai ser divido em caso de separação”, diz a especialista.

Entenda o que aconteceu entre Davi e Mani Reggo

Enquanto esteve no confinamento do “BBB 24”, Davi se referiu a Mani como esposa em diversas ocasiões, mas quando saiu do programa, ele acabou caindo em contradição em algumas entrevistas que concedeu. “A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado”, chegou a dizer no café do “Mais você”, para a apresentadora Ana Maria Braga.

As declarações causaram estranheza não só em Mani, já que os dois estão juntos há mais de um ano e dividiam a mesma casa, mas no público também. Seguidores e fãs do casal começaram a questionar a mudança de postura do baiano com Mani após vencer o reality.

Pronunciamento de Mani após fim com Davi:

“Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo, peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado.

O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra: que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar.

Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos nossos gestos. Gratidão”.