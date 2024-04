PF desarticula banco criado por grupo criminoso para lavar dinheiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal desarticulou o First Capital Bank, banco criado há quatro anos por grupos criminosos para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas no Pará. A reportagem sobre o trabalho investigativo da PF foi divulgada pelo Fantástico no domingo (21). A polícia descobriu a operação da empresa envolvendo entorpecentes em julho de 2022, em Curuçá, nordeste do Estado. Na ocasião, uma denúncia anônima levou os policiais a um sítio da região, que resultou na apreensão de mais de uma tonelada de cocaína. Celulares foram apreendidos e duas pessoas presas em flagrante.

Foram meses de investigações até a polícia realizar uma operação no dia 4 de abril deste ano, que prendeu 12 pessoas e apreendeu computadores, carros de luxo, dinheiro vivo e joias em uma das sedes do grupo, em São Paulo. A Justiça Federaldeterminou a suspensão das atividades do First Capital Bank e o bloqueio de valores nas contas da empresa.

O First Capital Bank é uma empresa ativa na Receita Federal e foi registrada na Junta Comercial de São Paulo, mas não como uma instituição financeira. Além disso, nunca foi autorizado a funcionar pelo Banco Central. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disse que ele não é cadastrado no seu sistema.

Na internet, o suposto banco tinha site, página em redes sociais e, inclusive, vídeos promocionais. De acordo com a polícia, não há como afirmar se toda a carteira de clientes sabia que o First Capital Bank era controlado por traficantes, e que possíveis clientes devem se manifestar nos próximos dias, já que as atividades da empresa foram suspensas. Atualmente, a investigação busca entender de onde saíram os recursos e a ideia para a criação do banco do tráfico e a cooptação dos envolvidos nela.