Gladson entrega Plano Emergencial de Adaptação às Enchentes no Acre à Marina Silva

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli entregou na manhã desta segunda-feira, 22, a ministra Marina Silva, na Sede do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Plano Emergencial de Adaptação às Enchentes no Acre.

Na oportunidade, o chefe do palácio Rio Branco solicitou à ministra apoio do governo federal na captação de recursos para a execução das ações do plano.

Anúncios

“Dentro desse plano temos ações para recompor matas ciliares às margens dos rios e igarapés, elaborar um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, implantar projetos de drenagem e macrodrenagem, dentre outros. Estamos dispostos a trabalhar para iniciar esse projeto, evitando maiores transtornos ao povo acreano no futuro”, explicou Gladson em suas redes sociais.